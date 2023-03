Shooting-Star Alexander Eder startet Tour in St. Pölten

Das Leben von Alexander Eder verlief in den letzten Jahren alles andere als normal. Nachdem der 24-Jährige in Neuhofen an der Ybbs aufgewachsen ist, wurde er durch die Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt. Trotz all diesem Trubel will Alexander Eder aber auf dem Boden bleiben und nennt sein neues Album - durchaus mit einem Augenzwinkern - „Ganz normal“.

Vom Schulmusical auf die Fernsehbühne

Ursprünglich wollte Alexander Eder Schauspieler werden und entdeckte im Zuge einer Schul-Musical-Aufführung am BRG/BORG St. Pölten sein Talent als Sänger. Eder, der bereits Trompete, Schlagzeug und Gitarre spielte, studierte danach am Prayner-Konservatorium in Wien Pop- und Jazzgesang. Als er 2018 bei „The Voice of Germany“ mit seiner außergewöhnlichen Stimme für Aufsehen sorgte, ging seine Karriere so richtig los.