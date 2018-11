Stimmgewalt aus dem Mostviertel erobert Deutschland

Sängerin und Jurorin Yvonne Catterfeld verglich ihn mit Elvis Presley: Alexander Eder, 19 Jahre alt, aus Neuhofen/ Ybbs ist Niederösterreichs Hoffnungsträger bei der Castingshow „The Vioce of Germany". Wie es dort hinter der Kamera zugeht, was er von seinen Coaches Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier lernen kann und was sein großes Ziel ist, verriet er dem KURIER im Interview.

Sie haben bei Ihrem ersten Auftritt bei „ The Voice of Germany“ die Jury mit Ihrer außergewöhnlich tiefen Stimme in Staunen versetzt. Haben Sie damit gerechnet?

Alexander Eder: Nein, natürlich nicht. Als ich den Anruf bekam, dass ich zu den „Blind Auditions“ („Knock-out“-Phase, siehe unten, Anm.) eingeladen war, schwebte ich auf Wolke sieben. Ich bin dann nach Berlin gefahren zu den Proben, das war total spannend und richtig aufregend.

Bei den „Blind Auditions“ ging es darum, mindestens ein Jurymitglied von sich zu überzeugen. Gleich mehrere wollten Sie coachen, sowohl Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier als auch Popsänger Mark Forster. Warum haben Sie sich für Michi Beck und Smudo entschieden?

Die beiden waren von Anfang an meine Wunsch-Coaches. Es war natürlich eine große Ehre, dass sich auch Mark Forster für mich interessierte und mich so lobte, doch im Herzen wollte ich unbedingt ins Team von Fanta Vier.

Sängerin und Jurorin Yvonne Catterfeld haben Sie es ja besonders angetan. Was sagt Ihre Freundin dazu?

(Schmunzelt) Die gibt es nicht. Dafür habe ich im Moment keine Zeit.