„That’s Jazz“ mit abwechslungsreichem Frühjahrsprogramm

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die neue "That's Jazz"-Saison im Salzstadel Krems wird am 26. Februar mit „Aufmessers Schneide“ eingeläutet. Das Ensemble wurde 2014 gegründet und konnte 2018 ihr Debütalbum „Orbs“ veröffentlichen. Der Begriff „Orbs“ stammt aus der Quantenphysik – und auch die Musik des Ensembles erinnert daran. So agieren die Musiker als Individualisten, die aber immer wieder aufeinander Bezug nehmen.

Argentinische Musik

"Paula Barembuem & Trio Infernal" werden am 19. März „Die Stimme der Stimmlosen – Ein Portrait von Mercedes Sosa“ präsentieren. Dabei wird die Liebe zur Musiktradition Argentiniens spürbar werden. Gemeinsam wollen Paula Barembuem und das Trio Infernal die Musik von Mercedes Sosa und ihre Texte wieder in Erinnerung rufen.

Nach zweimaliger Verschiebung wird das "Clarinet Trio" rund um Gebhard Ullmann nun am 20. Mai auftreten. Ullmann ist über Europa hinaus bekannt, konnte bereits 40 CDs als Leader oder Co-Leader veröffentlichen und durfte sich bereits über zahlreiche Ehrungen freuen. Seine beiden Kollegen Jürgen Kupke und Michael Thieke sind auch viel außerhalb des Jazz in Orchestern unterwegs. Gemeinsam werden sie Musik machen, die Zuhörer und Zuhörerinnen möglicherweise noch nie mit „Klarinette“ assoziiert haben.

"Most likely"

Vorerst den Abschluss macht das "Circle 3 Trio" rund um David Friesen mit „most likely“ am 9. Juni. David Friesen wurde von einem amerikanischen Fachmagazin bereits unter die „100 Greatest Jazz Bassists of all Time“ gewählt. Gemeinsam mit seinen Trio-Partnern Joe Manis und Charlie Doggett veröffentlichte die Gruppe die CD „Interaction“.