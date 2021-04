So wohnt und arbeitet man in Niederösterreich im Jahr 2050

Wohnform

„Gerade weil wir immer älter werden, fördern wir barrierefreies Wohnen und schaffen Angebote für begleitetes Wohnen“, so Eichtinger. Horx betont, dass der Trend zum Alleinwohnen vorbei sei. „Wir haben lange Vereinzelungsprozesse in der Gesellschaft wahrgenommen, aber gerade durch die Pandemie lernt man die Vereinsamung kennen, die Sehnsucht nach Gemeinschaft wächst“, betont Horx. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass von 730.000 Hauptwohnsitzen in Niederösterreich 255.000 Ein-Personen-Haushalte waren (Statistik Austria, 2019). Bis 2050 rücken laut Horx Dorfstrukturen und gemeinschaftliches Bauen weiter in den Fokus.

Wohnbau

Laut Eichtinger ist das große Thema nachhaltiges Bauen. Bei der Wohnbauoffensive werden jetzt schon Fragen wie Dachbegrünungen oder natürliche Energieversorgung berücksichtigt. Auch natürliche Rohstoffe sollen genutzt werden. „Wir sehen großes Interesse an Bauen mit Holz. Das wollen wir forcieren“, so Eichtinger. Horx und er sind sich einig, dass die Nachfrage nach Eigentum und Einfamilienhäusern bleibe. Um der Bodenversiegelung gegenzusteuern, „wollen wir die Leerstände nutzen und beleben“, betont der Wohnbaulandesrat. Beim Bodenverbrauch des Jahres 2019 wurden 80 Prozent in Niederösterreich durch Baulandwidmungen verursacht.