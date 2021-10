So wird den Kindern nicht fad: Die besten Tipps für die Herbstferien

In der Amethyst Welt Maissau können auch in den Ferien Edelsteine geschürft und Gold gewaschen werden – wer das am 31. Oktober im Halloween-Kostüm tut, bekommt Süßes. Am Tag davor gibt es eine Schatzgräber-Jause am Lagerfeuer und eine geführte Alpakawanderung.

Grusel-Irrgarten

Eine Alpakawanderung der anderen Art gibt es samstags und sonntags zwischen 11 und 17 Uhr auf Schloss Hof, dort begegnet man so manch gespenstischen Gestalten. Die ganzen Herbstferien stehen in dem Marchfeldschloss im Zeichen von Halloween. Im Grusel-Irrgarten treiben etwa Hexen, Vampire, Geister und Gespenster ihr Unwesen. Und beim Besen-Parcours können kleine und große Hexen und Hexenmeister ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Im Nationalpark Donau-Auen kann man Halloween mit Naturbezug verbringen. Im Nationalparkzentrum in Orth an der Donau gibt es Spiel- und Forschungsstationen zum Leben der Fledermaus, wundersame und unheimliche Geschichten von Wasserwesen und Waldbewohnern, außerdem ist es eine der letzten Möglichkeiten die Ausstellung zur Rückkehr des Seeadlers zu sehen, bevor die Saison zu Ende geht.

Eine gute Gelegenheit für eine Wanderung bietet das Angebot auf der Rax: Von Mittwoch bis inklusive Freitag fahren Kinder bis zum 15. Lebensjahr gratis mit der Rax-Seilbahn