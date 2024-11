Neue Route: Skulpturenweg führt durch die Stadt Zwettl

In Zusammenarbeit mit dem Zwettler Verein „SteinKunst & Co“ ist das Projekt erarbeitet und umgesetzt worden. Die Geschichte der Werke geht bereits lange zurück. Im Sommer 1988 arbeiteten Studierende der Meisterklasse von Franz Xaver Ölzant drei Wochen lang mitten im Zentrum von Zwettl an ihren Kunstwerken.

Die Skulptur „Hilfe und Dank oder die Einheit“ wurde vom Künstler persönlich, Stadtrat Johannes Prinz, vorgestellt. 1982 hat er die Skulptur anfangs in einem kleinen Format hergestellt. Sie hat schließlich in ihrer jetzigen Größe einen Platz vor der damals neuen Caritas Tageswerkstätte gefunden, bevor sie jetzt in der Promenade installiert wurde.

Kunst und Natur„Es ist faszinierend, wie diese Kunstwerke im öffentlichen Raum ihre Wirkung entfalten“, sagte Bürgermeister Franz Mold bei der Eröffnung des Weges. „Sie inspirieren, regen an zum Nachdenken und schaffen einen Dialog zwischen Menschen, Kunst und Natur.“