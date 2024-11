Berndorfer Bürgerinitiative will jetzt in den Gemeinderat

Seit rund drei Jahren kämpft die Bürgerinitiative um Birgit Müller und Johanna Haigl in Berndorf (Bezirk Baden) bereits um den Erhalt von Grünland in der Stadt. Vor allem zwei Bauprojekte am Kremesberg und auf der Wankenwiese haben in den letzten Monaten für viel Gesprächsstoff gesorgt. Hier erreichte man die Abhaltung einer Volksbefragung, die mit einer mehrheitlichen Ablehnung der Verbauung endete.

"Ergebnis der Volksbefragung durchsetzen"

"Dadurch ist es uns gelungen, dass der Kremesberg vorläufig nicht mehr als Siedlungserweiterungsgebiet geführt wird. Bei der Wankenwiese wird das Ergebnis der Volksbefragung von der Gemeindeführung aber noch immer ignoriert", sagt Spitzenkandidatin Müller. Die Gruppierung habe sich daher entschlossen, "mit einer überparteilichen Bürgerliste bei der Gemeinderatswahl 2025 anzutreten, um das Ergebnis der Volksbefragung auch für die Wankenwiese durchzusetzen".