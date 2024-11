Neues Sachbuch über Baden: Spione mit Badehöschen im Kipferlland

Was es damit auf sich hat, erklärt das neue Welterbe-Sachbuch für Kinder und Junggebliebene. „Baden ist seit 24. Juli 2021 als Teil der ,Great Spa Towns of Europe‘ als UNESCO-Welterbe eingetragen. In dieser Neuerscheinung wird humorvoll vermittelt, warum unsere Heimatstadt so besonders ist und was sie als herausragende Kurstadt auszeichnet“, so Bürgermeister Stefan Szirucsek.

Das neue Sachbuch „Badespaß & Kurstadtkipferl – Welterbe in Baden bei Wien entdecken“ wurde von der Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit der österreichischen UNESCO-Kommission, lokalen Stakeholdern und Pädagoginnen in 18-monatiger Arbeit entwickelt und basiert auf den neuesten Forschungen zur Kurstadtgeschichte. In acht Kapiteln wird man dazu eingeladen, die Welterbestadt Baden spielerisch zu entdecken und von einer besonders unterhaltsamen Seite kennenzulernen. Alle Dritt- und Viertklässler an Badener Volksschulen erhalten das Buch als Geschenk. Es ist auch in den Badener Buchgeschäften und Museen sowie in der Touristinfo erhältlich.