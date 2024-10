Buch zeigt Kurstadt Baden von einer erotischen Seite

Auf den ersten Seiten des Buches geht es einige Jahrhunderte zurück und man erfährt viel über das frivole Treiben in den mittelalterlichen Badstuben, den Beginn der Prostitution oder auch die Ausschweifungen in Kriegszeiten.

Tagebuchaufzeichnungen, Briefe und Berichte von Medien und Zeitzeugen lassen den Leser durchs Schlüsselloch blicken und bieten intime Einblicke in das Leben der bekannten Persönlichkeiten abseits der Öffentlichkeit. An vielen Stellen kommen die betreffenden Personen auch selbst zu Wort, um ein lebendiges Bild von ihren Aufenthalten in Baden zu zeichnen.

Das Buch wird am 13. November um 19 Uhr im Haus der Kunst, Kaiser Franz-Ring 7 in Baden von den Autorinnen präsentiert. „Erotisches Baden“ ist im Kral Verlag erschienen und kann in jeder gut sortierten Buchhandlung erworben werden.