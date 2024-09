Top Wellness-Hotels der Alpen 2025: Österreich stark vertreten

Das Internetportal wellness-hotel.info hat 50 Hotelbetriebe mit dem wellness-hotel.info Award 2025 ausgezeichnet. Für den jährlichen Award, der zum vierten Mal vergeben wurde, standen rund 1.700 Wellnesshotels aus dem Alpenraum zur Auswahl.

Den ersten Platz belegt das Alpenresort Schwarz in Mieming (Tirol), gefolgt vom Wellness- & Sporthotel Jagdhof in Röhrnbach (Bayern) und dem Spa & Relax Hotel Erika in Dorf Tirol (Südtirol). Von den ausgezeichneten Hotels befinden sich 26 in Italien, vorwiegend in Südtirol, 20 in Österreich sowie vier in Deutschland.