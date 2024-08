Ein fast unentdecktes Tal in Vorarlberg: Auf Gipfeltouren im Großen Walsertal

Nein, mit der Überschreitung der 1.873 Meter hohen – oder soll man sagen: niedrigen? – Wangspitze wird man nicht zum Star in den sozialen Medien. Erstens gibt es schon am Startpunkt in Buchboden kein Handynetz. Zweitens kennt den Gupf kaum ein Mensch. Sogar weit gereiste Bergfreunde haben mitunter Probleme, das Große Walsertal auf einer Karte zu finden. Nein, es liegt nicht im Schweizer Kanton Wallis, obwohl die Walser von dort einwanderten; und nein, es ist nicht die Fortsetzung des Kleinwalsertals, sondern die Heimat von gut dreieinhalbtausend Menschen, die in dieser ruhigen Ecke Vorarlbergs mit ihren extensiv bewirtschafteten Alpen und karstigen Höhenzügen leben, ein bisschen eingeklemmt zwischen Bregenzerwald , Arlberg und Rheintal .

Das heißt nicht, dass man an der Wangspitze keiner Menschenseele begegnet. Etwa, wenn man beim Abstieg in der Alpe Matona einkehrt, wo Emanuel und Kathrin Stark mit ihrem Sohn sowie zwei Hirten im Schüler-Alter den Sommer verbringen. Urig geht es hier zu. Auf den Tisch kommt, was selbst produziert oder mit Ross und Wagen auf den Berg transportiert wird. Matona ist das Gegenteil einer für Touristen herausgeputzten Vorzeige-Hütte. Hier wird mit den Kühen, Ziegen und Hühnern gearbeitet und gelebt. Wer sich als Besucher zu benehmen weiß und nicht den Schlaumeier aus der großen Stadt heraushängen lässt, bekommt auch einen Enzian spendiert.

© Günter Kast Kathrin und Emanuel Stark auf der Alpe Matona

Weisheiten der Walser Oder man begegnet kurz oberhalb der Alpe einem wie Franco: lange Haare, einen alten Rucksack auf dem Rücken, an den Füßen Sandalen mit Lederriemen, sonst gerne auch barfuß unterwegs. Er erzählt von seiner Zeit als Skilehrer am Arlberg, wo er Babysitter gut situierter Gäste war. Persönliche Tiefpunkte ließen ihn, der aus Au im Bregenzerwald stammt, zum Aussteiger werden, ohne Krankenversicherung und doppelten Boden. Bevor wir uns verabschieden, gibt er einen Ausdruck seiner eigenen Heilslehre mit. Einiges klingt wirr. Und es wäre ein Leichtes, sich darüber lustig zu machen. Aber man versteht seine Botschaft: weniger ist mehr, materieller Reichtum macht nicht glücklich. Franco passt mit dieser Philosophie gut ins Große Walsertal mit seiner besonderen Geschichte. Im 14. Jahrhundert wanderten hier auf Einladung des Grafen von Montfort Älpler aus dem Wallis ein. In seinem Auftrag kontrollierten sie die Pässe, durften sich im Gegenzug zumindest eine Zeit lang freie Bauern nennen und mussten nur wenig Zins bezahlen. Jahrhundertelang lebten sie fast gänzlich abgeschieden. Es entstanden eine eigenständige Kultur, ein eigenständiger Dialekt, sogar eine eigene Lebensphilosophie. Bis heute sagt man den Walsern große Freiheitsliebe nach. Als andernorts der Tourismus aufblühte, erlebte das Tal eine der größten Lawinenkatastrophen der neueren Zeit. Im Januar 1954 starben allein in Blons 57 Einwohner den weißen Tod. Es wurde damals laut darüber nachgedacht, das hintere Tal komplett für die Besiedelung aufzugeben. Heute erinnert ein Lawinen-Dokumentationszentrum an diese dunklen Tage.

Info Wer eine intakte Natur- und Kulturlandschaft erleben will, ist im Großen Walsertal genau richtig. Rund vier Dutzend Alpen sind im Sommer bewirtschaftet, auf etwa zwei Dutzend wird gekäst. Für eine zünftige Brotzeit bei den Touren auf die Zweitausender reihum ist also gesorgt. Anreise

Mit dem Zug nach Bludenz und weiter mit dem Bus: vorarlberg-alpenregion.at/de/walsertal/anreise-mit-bus-bahn.html Wohnen

www.alpenresort-walsertal.at Essen

Alpengasthof Bad Rothenbrunnen – viel Geschichte im ehemaligen Heilbad! Nicht versäumen Biosphärenpark-Haus

Lawinen-Dokumentationszentrum

Museum Großes Walsertal Auskunft

alpenregion-vorarlberg.com, grosseswalsertal.at

Bergsteigerdörfer und Tourismus im Walsertal Tatsächlich war das Tal für Autos noch bis Mitte der 1980er-Jahre eine Sackgasse. Als endlich die neue Straßenverbindung über das Faschina-Joch hinüber in den Bregenzerwald eröffnet werden sollte, blockierte Pater Nathanael von der Propstei St. Gerold mit seinen Haflingern das neue Asphaltband und zeigte den Honoratioren symbolisch den Stinkefinger. Er befürchtete, dass das Tal zur Bühne für Auto- oder Motorradrennen verkommen könnte – ein früher Klima-Kleber sozusagen. Einer, der das alles miterlebt hat, ist Wanderführer Gebhard Küng. Während des Aufstiegs zur Kellaspitze erzählt er, dass es im ganzen Tal lediglich am Faschina-Joch und in Sonntag-Stein kleine Skigebiete gebe, dass touristische Projekte immer wieder mit Argwohn betrachtet wurden. Die Walser wählten einen anderen Weg. Das Tal wurde vor mehr als zwanzig Jahren der erste UNESCO-Biosphärenpark Österreichs. Weltweit gibt es davon siebenhundert in hundertzwanzig Ländern – international repräsentative Regionen, in denen nachhaltige Entwicklung gelebt wird. Ob das Siegel verdient ist, wird alle zehn Jahre überprüft.

Wanderführer Gebhard findet, der Park habe die Schätze im Tal erst so richtig gehoben, die Walser in ihrem sorgsamen Umgang mit der noch artenreichen Natur bestärkt, den Stolz auf die Traditionen geweckt. Deshalb passe es auch gut, dass das gesamte Tal mit seinen sechs Gemeinden seit 2008 in den Kreis der vom Alpenverein anerkannten Bergsteigerdörfer aufgenommen wurde. Klingt alles paradiesisch? Ist es natürlich nicht immer. Viele Bauern könnten von ihren Produkten allein nicht leben. Sie sind auf staatliche Zuschüsse für ihre Arbeit als Landschaftspfleger angewiesen. Und Hoteliers, die investiert und sich verschuldet haben, hätten gewiss auch nichts gegen mehr Touristen einzuwenden.

© Günter Kast Gipfelkreuz auf der Kellaspitze im Großen Walsertal

Tourentipps für die Region Wangspitze (1873 m): einfach (T 2-3), 5-6 Std., ca. 1000 hm, 13,8 km

Charakter: Gemütliche Rundtour mit Einkehr-Optionen in die Kernzone „Gadental“ des Biosphärenparks

Ausgangs- und Endpunkt: Buchboden (910 m)

Route: Buchboden (910 m) – Lutzachbrücke (884 m) – Rinderer Alpe (1242 m) – Wangalpe (ca. 1500 m) – Wangsattel (1750 m) – Wangspitze (1873 m) –Alpe Matona (1673 m) – Gadenalpe (1317 m) – Gasthaus Bad Rothenbrunnen (1010 m) – Buchboden

Einkehr: Alpengasthof Bad Rothenbrunnen, Alpe Matona



Charakter: Steiler Latschenkopf, dessen Gipfelanstieg durch Drahtseile entschärft wurde

Ausgangs- und Endpunkt: Marul (976 m)

Route: Marul (976 m) – Stafelfeder Alpe (1472 m) – Bettlerstapfen (1660 m) – Kellaspitze (2017 m) – Marul

Einkehr: Stafelfeder Alpe (1472 m) Medien

KOMPASS-Wanderkarten-Set Nr. 292 „Vorarlberg“ (2 Karten) 1:50.000; Herbert Mayr: „Brandnertal mit Großem Walsertal und Klostertal“, Rother Wanderführer