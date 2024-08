„Man ist doch angehängt: Ich geh’ drei Mal die Woche als Nachtwächter, zehn Monate im Jahr. Gut, ich bin jetzt in Pension, da geht’s leichter als früher. Mein Vorgänger Helmut hat den Job zwanzig Jahre gemacht – gesundheitlich geht es bei ihm nicht mehr. Den Nachtwächter gibt es bei uns seit 1446, also bald sechshundert Jahre. Ich sag immer zu den Touristen: Ich hab vor, den Job bis 2046 zu machen, das könnte sich bei meinem Alter ausgehen.

Josef Lugger ist Nachtwächter in Obertilliach, dem höchstgelegenen Dorf im Osttiroler Lesachtal. Sommers ist es ein Bergsteigerdorf, im Winter ein international beliebtes Langlaufzentrum. Der KURIER hat Jolly, wie er von Freunden gerufen wird, nachts auf seiner Runde mit Touristen begleitet. Lugger erzählt:

„Der Ort wurde um das 13. Jahrhundert besiedelt, angeblich von schlesischen Auswanderern. Wieso haben wir einen Nachtwächter? Obertilliach ist ganz eng zusammengebaut. Haus an Haus, Stall an Stall. Die Leute haben sich so sicherer gefühlt und gegenseitig geschützt. Es hat ja keine Gendarmerie oder Brandwache gegeben. Wenn es da gebrannt hätte, wäre das Dorf abgebrannt.