Bühne Baden: „Da will ich es noch einmal so richtig krachen lassen“

Eines davon ist Giacomo Puccinis Oper „Tosca“. „Das größte Musikdrama. Es ist für einen Regisseur wunderbar, das in Szene zu setzen“, schwärmt Lakner schon jetzt von seiner Aufgabe im Februar, denn er inszeniert selbst. Die Titelrolle hat er mit Natalia Ushakova besetzt. Dass Oper überhaupt auf dem Spielplan in Baden steht, hat Lakner durchgesetzt. Webers „Freischütz“, Beethovens „Fidelio“, Verdis „La Traviata“ oder zuletzt Bizets „Carmen“ sind nur einige der Produktionen, die in Baden zu sehen waren. „Jedes Jahr zumindest eine Oper zu spielen, war mir ein großes Anliegen, denn dieses Genre sollte an einem Landestheater wie Baden nicht fehlen. Das ist eine große Förderung und Forderung für Chor und Orchester und sie haben sich dem mit Hingabe gewidmet“, blickt Lakner zurück.