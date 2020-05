Siegfried Ludwig in Perchtoldsdorf beigesetzt

Hunderte gaben am Donnerstag Siegfried Ludwig in seiner Heimatgemeinde das letzte Geleit. „Lieber Sigi, im heutigen Niederösterreich wäre ohne dich vieles nicht – das macht den Verlust so groß, aber das macht auch das Gedenken umso tiefer“ – tief bewegt nahmen Landeshauptmann Erwin Pröll und Hunderte weitere Trauergäste am Donnerstag Abschied von Siegfried Ludwig.

Mit einem dreistündigen Requiem wurde dem Wirken des am 16. April im Alter von 87 Jahren verstorbenen Alt-Landeshauptmanns Ludwig gedacht. Trauergäste drängten sich in die Pfarrkirche, viele verfolgten die Feierlichkeiten vor der Kirche auf einer Videowall.

Denn in Perchtoldsdorf, wo Ludwig nicht nur gewohnt hat, sondern von 1917 bis 1981 auch Bürgermeister war, ist die persönliche Anteilnahme sehr groß. „Wir nehmen Abschied von einem wahrhaft großen Niederösterreicher. Er hat sich in die Geschichtsbücher Niederösterreichs und er hat sich auch in die Herzen der Menschen eingetragen“, sagte Bürgermeister Martin Schuster.