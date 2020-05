Vater der Landeshauptstadt ist tot

Der Bauernsohn Ludwig wurde am 14. Februar 1926 in Wostitz bei Znaim ( Tschechien) geboren. Mit 28 Jahren trat er in nö. Landesdienst ein. 1964 zog er in den Landtag ein, 1968 wurde er Finanzlandesrat, später Landesvize. Von 1975 bis 1981 war Ludwig auch Bürgermeister seiner Wahlheimat-Gemeinde Perchtoldsdorf. Am 22. Jänner 1981 trat der Vater von zwei Kindern in die Fußstapfen von Andreas Maurer. Bis 1992 war Ludwig VP-NÖ-Obmann. Am 22. Oktober 1992 trat er auf eigenen Wunsch als Landeshauptmann zurück.