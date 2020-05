Abschied von Siegfried Ludwig

Wo kann i da helfen? Das war ein Satz, den ich von Siegfried Ludwig immer wieder gehört habe“, betonte Landtagspräsident Hans Penz in seiner Trauerrede für den verstorbenen Alt-Landeshauptmann Siegfried Ludwig. Am Dienstag nahmen Landtag, Landesregierung, politische Wegbegleiter und die Bevölkerung in der Landhauskapelle Abschied vom „Vater der Landeshauptstadt“.

In der Trauersitzung des Landtags, an der auch Familienangehörige Ludwigs teilnahmen, charakterisierte Penz den Verstorbenen als „einen Menschen mit tiefer Sehnsucht nach Heimat“.

Siegfried Ludwig war von 1981 bis 1992 Landeshauptmann. Als seine größte Leistung gilt die Hauptstadtwerdung St. Pöltens. In Anlehnung an den damaligen Werbeslogan „Ein Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft“, schloss Penz seine Rede: „Ein Land ohne Ludwig ist wie eine Hauptstadt ohne ihren Vater.“