Der Fokus der Weiterentwicklung liegt auf der Ybbs als das verbindende Element und den bereits vorhandenen Naturdenkmälern mit teils umfangreichen Natura-2000-Schutzgebieten . Gemeinsam mit dem Institut für Ökologie E.C.O. werden die sieben Gemeinden noch heuer das neue Naturparkkonzept erarbeiten. Dabei stehen die Naturpark-Säulen, nämlich Naturschutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung im Vordergrund. In Workshops wird regionales Wissen eingebracht und konzipiert. Am Ende des Prozesses steht der Antrag bei der NÖ Landesregierung , als Naturpark zugelassen zu werden.

Die schon jetzt bestehenden großen Naturreservate in unmittelbarer Ybbsnähe, wie der Buchenberg bei Waidhofen, das Ofenloch bei Opponitz und die Forstheide bei Amstetten/Hausmening sollen näher zusammenwachsen, beschlossen die Bürgermeister der involvierten Gemeinden. Waren bislang die Gemeinden Waidhofen/Ybbs und Opponitz die Standortgemeinden des Naturparks Ybbstal , so sollen nun Ybbsitz , Biberbach , Sonntagberg , Allhartsberg und eben Amstetten ebenfalls in die besondere Schutzregion involviert werden.

Sieben Gemeinden, die allesamt an der Ybbs liegen, haben ein Projekt für einen gemeinsamen Naturpark geschaffen, der unter den bislang 19 Parks in Niederösterreich einzigartig sein könnte. Mit dem Ybbs-Fluss als verbindendes Element sollen nämlich der um Waidhofen und Opponitz eingerichtete Naturpark Ybbstal um fünf Gemeinden bis nach Amstetten erweitert werden.

„Es wäre eine Aufwertung für die gesamte Region. Wer kann schon behaupten, in einem Naturpark zu wohnen“, sagt Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer , der auch Obmann der NÖ Naturparke ist. Es vergleicht die Aufreihung der Naturschätze entlang der Ybbs mit dem Auffädeln einer Perlenkette. Miteinbezogen in die Konzeption müssen natürlich auch die großen Schotterabbauzonen und Gewerbeparks entlang der Ybbs werden, die es im Ybbstal bereits gibt. „Natürlich ist uns die Region als Wirtschaftsstandort wichtig. Der Naturpark ist ganz wesentlich für die Lebensqualität und die Positionierung unserer Region“, sagt Krammer.

Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer ortet durch das Projekt einen Mehrwert für die Umwelt und die Bevölkerung. Mit der bereits aktiven pädagogischen Naturvermittlung und dem Themenweg in der Forstheide, die ja im Besitz der Stadtgemeinde ist, setze man schon jetzt auf gezielte Wissensvermittlung, Bewusstseinsbildung und Erholung. „Auch für die Landesausstellung 2026 zum Thema seelische Gesundheit in Mauer und in der Region wird der Naturpark eine Rolle spielen“, kündigt Haberhauer an.