Sie haben ihn: Meistgesuchter Bankräuber wurde gefasst

Er ist wieder hinter Gittern. Walter K., der am vergangenen Mittwoch eine Bank in Krumbach im Bezirk Wiener Neustadt überfallen haben soll, wurde festgenommen. Nicht in Niederösterreich, wo der 68-Jährige intensiv gesucht wurde, sondern in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Aus der Haft geflüchtet

K. galt als brandgefährlich. Sein Vorstrafenregister ist lang, eigentlich sollte er nach mehreren bewaffneten Raubüberfallen in Deutschland eine mehrjährige Haftstrafe absitzen. Doch am 7. September gelang ihm während eines bewachten Ausganges die Flucht. Just zu jenem Zeitpunkt, als er von Beamten zur Corona-Schutzimpfung gebracht worden wäre.

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der Serientäter anschließend mit seinem Mercedes C180 Coupe (Baujahr 2002) von Deutschland nach Österreich geflüchtet sein. Wie er nach Bulgarien gelangte, ist noch unklar.