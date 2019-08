Semmering-Basistunnel: Vorwürfe der Umweltschützer widerlegt

Mittlerweile liegen die Werte der Trübstoffe wieder innerhalb der Normen. Am Donnerstag fand dazu wieder eine Messung der Behörde statt. Der für die Region zuständige ÖVP-Landtagsabgeordnete Hermann Hauer erwartet sich von den ÖBB in einer solchen Krisensituation in Zukunft eine bessere Informationspolitik. „Es kann nicht sein, dass tagelang eine weiße Brühe durch die Region läuft und die betroffenen Gemeinden nicht informiert werden. Wenn es eine umfassende Information gegeben hätte, wäre das Theater nicht so groß gewesen. Eine lückenlose Aufklärung ist jetzt unabdingbar“, so Hauer.