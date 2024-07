Semmering als Kulisse für das Neujahrskonzert

In ihrer Hochzeit zählte die Tourismusgemeinde Semmering weit über 100.000 Nächtigungen. Mittlerweile sind es nur mehr halb so viele.

Die einst so feudalen Monumentalbauten wie Panhans, Südbahnhotel oder Kurhaus sind längst geschlossen und dienen höchstens als Theaterkulisse oder Konzertschauplatz.

Dass es nicht einfach ist, mitten im UNESCO-Weltkulturerbe Semmeringbahn ein Geisterhaus wieder zum Leben zu erwecken, erfahren aktuell mehrere Investoren am eigenen Leib.

Die Pläne des Grazer Hoteliers Florian Weitzer, das Kurhaus mit knapp 100 Zimmern zu renovieren und einen Zubau mit 50 Zimmern, ein Palmenhaus samt Spa und einen Mitarbeiterkomplex zu errichten, liegen vor Gericht.

Denkmalschützer der Alliance for Nature (AfN) haben das Projekt torpediert, weil das Land NÖ keine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben hat.

Die UVP peilt Investor Christian Zeller freiwillig an. Er hat am Semmering kürzlich seine Pläne vorgestellt, das alte Südbahnhotel um- und auszubauen. Um die geplanten Zubauten in der Naturlandschaft nicht zu dominant erscheinen zu lassen, sollen die Gebäude wie der geplante Spabereich in den Hang gebaut werden.

Um die Autos unter der Oberfläche verschwinden zu lassen, sieht die Studie eine Tiefgarage vor.