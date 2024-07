Mankers Container gefährdeten TV-Dreh für das Neujahrskonzert

Paulus Manker führt nämlich die Behörden gekonnt an der Nase herum, weiß auch der Semmeringer Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP) aus eigener Erfahrung. In dem er sich bis Ende Juli "ortsabwesend“ gemeldet hat, kann dem bekannten Theatermacher kein Behörden-Schriftstück zugestellt werden.

Deshalb gab die Südbahnhotel Kultur GmbH den Auftrag, die Container entfernen zu lassen. Am vergangenen Wochenende fuhren Spezialfahrzeuge auf um sie vom Eingangsbereich des Hotels auf ein anderes Grundstück in der Nähe zu verbringen.

"Das alles auf Kosten der Südbahnhotel Kultur GmbH“, wie ein Sprecher bestätigt. Die Rede ist von einigen Tausend Euro Aufwand.

Doppelreiter hofft, dass damit endlich Ruhe am Semmering einkehrt und man wegen Mankers "Eskapaden“ nicht ständig in die Schlagzeilen gerät. Die Dreharbeiten für die Begleitproduktion des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker sieht man am Semmering als große Chance, dass die Region weltweit vor einem Millionenpublikum in ein tolles Licht gerückt wird.