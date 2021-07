Seitenstetten: Professor muss nachsitzen

Nachsitzen und Buße zahlen heißt es für den AHS-Professor Josef Schlöglhofer, der mit Wuttiraden Journalistinnen des Nachrichtenmagazines profil attackiert hat. Die Affäre rund um den Lehrer des Stiftsgymnasiums Seitenstetten in Niederösterreich sorgte für große Empörung und wurde am Mittwoch vor einer Disziplinarkommission im NÖ Landesschulrat behandelt.

„Sie gehören ja aus dem Verkehr gezogen und sterilisiert, damit sich so etwas nicht auch noch weiter vermehrt ...“, hatte der wütende Professor an zwei profil-Mitarbeiterinnen gemailt. Dazu meinte er, dass deren Redaktion eingeäschert gehöre. Zerknirscht und reumütig habe sich Schlöglhofer Mittwoch der Kommission gestellt, berichtete Landesschulratspräsident Hermann Helm. Vor zwei Juristen , einem Landesschulinspektor und dem AHS-Fachausschuss-Obmann (Lehrervertreter) musste Schlöglhofer zu seinem Wutanfall im Nazi-Jargon Rede und Antwort stehen. Wie schon im Gespräch mit dem KURIER gestand er seinen Fehler vor dem Senat klar ein, berichtete Helm, der selbst als Oberinstanz nicht in dem Gremium saß.