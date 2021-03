Seelenpferde, die gerne Lasten tragen

„Das Pferd leiht mir seine Beine“, bleibt Kronsteiner der Ausruf eines Kindes, das aus dem Rollstuhl erstmalig am Rücken eines Therapiepferdes saß, in Erinnerung. Die Hippotherapie ist eines der klassischen Angebote am Hof. Die heilpädagogische und therapeutische Förderung vor allem junger Klienten ist ein anderes. Als Sonderschullehrerin hat Irmi Kronsteiner Schlüsselerlebnisse am laufenden Band, wenn es darum geht, dass Kinder ihre psychischen Lasten am Rücken der Pferde regelrecht abladen. Für die Kinder sei das befreiend und positiv stimulierend, „für die Pferde extrem anstrengend“, so Kronsteiner.