Seegrotte Hinterbrühl: Neustart nach zwei Jahren Sperre

Hintergrund

Die Seegrotte ist ein ehemaliges Gipsbergwerk in der Gemeinde Hinterbrühl, rund 15 Kilometer südlich von Wien, das schon ab 1932 als Schaubergwerk diente

6.200 Quadratmeter Fläche machen den See in der Grotte zum größten unterirdischen See Europas. Er hat keinen natürlichen Abfluss, daher werden jede Nacht rund 50 bis 60 Kubikmeter Wasser in den Mödlingbach abgepumpt. Im Durchschnitt ist der See 1,2 Meter tief