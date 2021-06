Lebensrettung: 32-Jährige erlitt Kreislaufstillstand in Pool

Zu dramatischen Minuten ist es in Gramatneusiedl am gestrigen Sonntag gekommen. Eine 32-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha erlitt in einem Swimmingpool einen Kreislaufstillstand. Von den Angehörigen wurde die Frau aus dem Pool gerettet und die Rettungskette in Gang gesetzt.

Beatmung

Zur Absicherung der Landung des Rettungshubschraubers wurde auch eine Streife der Polizeiinspektion Gramatneusiedl entsandt. Beim Eintreffen der beiden Beamten wies die 32-Jährige keinen Puls mehr auf. Ein Nachbar übernahm gemeinsam mit Inspektor Patrick P. sofort die Mund-zu-Mund-Beatmung und die Herzdruckmassage bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes.

Währenddessen wies der zweite Beamte den Notarzthubschrauber ein und kümmerte sich um die Angehörigen. Die 32-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.