Sechs weitere Corona-Fälle im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen

In der Erstaufnahmestelle Ost (EAST Ost) in Traiskirchen gibt es sechs weitere bestätigte Corona-Fälle. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Freitag sind die Neuankömmlinge aus dem Jemen und aus Kuwait in Quarantäne gekommen.

Bereits in den vergangenen Wochen gab es immer wieder neue Infektionen in der Erstaufnahmestelle.

Reiserückkehrer positiv getestet

Außerdem seien in Niederösterreich mehrere mit Covid-19 infizierte Reiserückkehrer verzeichnet worden, sagte ein Sprecher.