Sechs Personen nach Wohnungsbrand im Spital versorgt

Nach einem Brand in einer Wohnung in Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck a.d. Leitha) sind am Montagabend laut Feuerwehr sechs Personen im Spital versorgt worden. 22 Bewohner waren demnach ins Freie gebracht worden. Die Helfer standen etwa eineinhalb Stunden im Einsatz, teilte die FF Hainburg mit.