Feuerwehr kämpfte mit Flammen und Windböen

Ein nächtlicher Brand in Schlag bei Zöbern (Bezirk Neunkirchen) hat die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Gegen 1 Uhr nachts wurden am Samstag die Feuerwehren Schlag, Zöbern, Aspang und Gschaid zu einem Brandeinsatz der Alarmstufe 3in den Ortsteil alarmiert. Aus noch unbekannter Ursache geriet eine größere Holzhütte mit Geräten in Vollbrand.