Neben dem Purgstaller Hausarzt Leopold Auer kommen die Allgemeinmedizinerin Maria Hofmann-Schreil, die derzeit eine Wahlarztpraxis in Scheibbs führt und die praktische Ärztin Julia Gassner aus Oberndorf ins neue PVZ. Der Facharzt für Allgemeinchirurgie Thomas Bandur, sowie der Anästhesist Joachim Lindner, die beide auch zum Allgemeinmediziner ausgebildet sind, ergänzen die Ärzteschar. So, wie der derzeit auch noch in der Ausbildung zum Kinderarzt stehende Allgemeinmediziner Dieter Grünberger aus Melk.

Sukzessive würden die PVZ in NÖ weiter ausgebaut, versicherten Eichtinger und Fidler. Zwei bis drei sollen heuer, etwa in Melk und im Tullnerfeld, noch entstehen und mit 1. Jänner 2023 in Betrieb gehen, so Fidler. In Amstetten-Mauer steht ein Spatenstich für einen Neubau an. Bislang gibt es inklusive Purgstall fünf Zentren und ein ähnlich organisiertes Ärzte-Netzwerk im Melker Alpenvorland.

www.pvzpurgstall.at