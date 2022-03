Früher Weckruf am Montagmorgen für die Feuerwehren im Grenzgebiet der drei Bezirke Amstetten, Melk und Scheibbs. Um 4.24 Uhr heulen die Sirenen für sechs Wehren, weil in der Gemeinde Ferschnitz (Bezirk Amstetten) der Dachstuhl eines Hauses mit angebautem Wirtschaftstrakt in Brand geraten war.