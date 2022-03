Traktor stürzte im Bezirk Amstetten von einer Brücke

In Euratsfeld (Bezirk Amstetten) stürzte Freitagabend ein Traktor von einer Brücke und blieb quer zwischen Bach und Geländer hängen. Das wurde am Sonntag bekannt. Die Bergung des landwirtschaftlichen Gespanns gestaltete sich schwierig, Anrainer unterstützten die Einsatzkräfte aber mit ihren Fahrzeugen, berichtete die Feuerwehr am Sonntag. Außerdem mussten im Bach Ölsperren errichtet werden, weil Öl ausgetreten und ins Wasser gelangt war.

Der verletzte Lenker wurde vom Roten Kreuz Amstetten betreut. Die drei eingesetzten Feuerwehren hoben den Traktor im Zuge einer aufwendigen Bergung aus dem Bachbett. In Absprache mit der Wasserrechtsbehörde wurde das gesammelte Öl bei den Ölsperren gebunden und abgeschöpft. Auch am Samstag wurden die Sperren nochmals kontrolliert.