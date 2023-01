Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Wartmannstetten

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Sonntag in Wartmannstetten. Ein Lenker verlor die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleuderen, streifte eine Steinmauer und krachte schließlich einige Meter weiter frontal in eine Zaunmauer.

Der Wagen war durch die Wucht des Aufpralls derart deformiert, dass der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehren Wartmannstetten, Strasshof und Diepolz rückten aus und befreiten das Unfallopfer.

Die Rettung brachte den Mann nach der intensivmedizinischen Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt. Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Unfallwrack von der Feuerwehr Wartmannstetten mit einem schweren Rüstfahrzeug geborgen.