Tödlicher Verkehrsunfall in der Hadikgasse

Ein 53-jähriger Mann fuhr am Dienstag Nachmittag mit einem Lkw in der Hadikgasse in Fahrtrichtung stadtauswärts und wollte bei der Kreuzung mit der Zehetnergasse nach rechts einbiegen. Eine 75-jährige Frau ging auf dem rechten Gehsteig in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte die Fahrbahn über den dortigen Schutzweg überqueren.

Laut derzeitigem Erhebungsstand hatten beide Beteiligten Grünlicht. In weiterer Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Lkw und der Fußgängerin, wodurch diese zu Sturz kam. Die Dame wurde vor Ort von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht, wo sie wenig später starb. Das Unfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Erhebungen übernommen.