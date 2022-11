Polizei sucht nach mutmaßlichem Zug-Räuber in Wien

Der Vorfall ereignete sich bereits am 16. Juni in den frühen Morgenstunden: Der unbekannte Mann soll in Wien-Praterstern in einen Zug gestiegen sein. Dort entbrannte ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und zwei 18-Jährigen, der eskalierte. Mit Fußtritten soll der Mann eines seiner Opfer attackiert haben. Schließlich gaben die zwei jungen Männer nach und händigten dem Gesuchten das geforderte Bargeld aus.