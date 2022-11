Schwelbrand im Krankenhaus Rosenhügel: 20 Patienten verlegt

In einer Dehnfuge zwischen zwei Pavillons des Neurologischen Krankenhauses Rosenhügel in Wien-Landstraße ist am Montagnachmittag ein Schwelbrand ausgebrochen. Das Pflegepersonal bemerkte den Brandgeruch, alarmierte gegen 14.45 Uhr die Feuerwehr und brachte 20 Patientinnen und Patienten in eine andere Station, wie die Wiener Berufsfeuerwehr auf APA-Anfrage sagte.

Gegen 16.00 Uhr war der Brand, der mittels Löschlanzen bekämpft wurde, unter Kontrolle gebracht. „Brand aus“ konnte aber noch nicht gegeben werden. Gefahr für die Patienten bestand der Feuerwehr zufolge aufgrund der „hervorragenden Reaktion“ des Pflegepersonals nie.