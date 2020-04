Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 bei Wiener Neustadt

Kurz vor 8 Uhr kam es am heutigen Montag auf der Südautobahn Richtung Wien zu einem schweren Verkehrsunfall. Vor Wiener Neustadt West durchbrach ein Lkw die Mittelleitwand und kam auf dieser in Folge zum Stillstand. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine Totalsperre Richtung Wien war die Folge, was einen umfangreichen Stau von mehreren Kilometern zur Folge hatte.