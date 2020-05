Schwerer Verdacht: Gefängnisarzt soll Kollegen vergiftet haben

Schwerer Verdacht gegen einen Gefängnisarzt in Göllersdorf im Bezirk Hollabrunn.

Neun Opfer

Der Mann soll laut einem Bericht der Gratiszeitung Heute eine Torte mit Medikamenten versetzt und diese dann seinen Kollegen serviert haben. Die Opfer - es sollen ingesamt neun Personen sein - klagten in weiterer Folge über Unwohlsein, Müdigkeit und Übelkeit.

Blutanalysen

Der Arzt wurde am vergangenen Freitag festgenommen, er schweigt bislang zu den Vorwürfen. Laut einem Ermittler sollen nun Blutanalysen durchgeführt werden, um festzustellen, was der mutmaßliche Täter in die Torte gab.

Über ein mögliches Motiv wollen die Ermittler nicht spekulieren, es gilt die Unschuldsvermutung.