Schwarzfischer in Baden erwischt: Wüste Szenen am Flussufer

Ein (illegaler) Fischerei-Ausflug von drei Jugendlichen ist am Sonntag in Baden aus dem Ruder gelaufen. Nachdem ein Fischerei-Aufsichtsorgan der Bezirkshauptmannschaft (BH) Baden die Burschen beim Schwarzfischen erwischt hat, ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung am Flussufer gekommen.

Der Fischereiaufseher und einer der drei Jugendlichen wurden verletzt.