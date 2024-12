Nach brutaler Prügel-Attacke im Park: Jetzt spricht ÖVP-Bürgermeister Koza

Koza ließ seine Verletzungen, die auch auf einem Foto dokumentiert sind, im Krankenhaus behandeln. "Ich habe ein Röntgen machen lassen, weil ich sicher sein wollten, dass das Jochbein nicht gebrochen ist", schildert der Ortchef im Gespräch mit dem KURIER. "Zum Glück ist alles in Ordnung. Ich habe auch keine Schmerzen. Aber psychisch bin ich jetzt voll auf Kampf eingestellt."

An einen Rückzug aus der Ortspolitik denke er nicht. "Im Gegenteil. Jetzt erst recht", gibt er sich angriffslustig. "In der Bevölkerung schaut es ähnlich aus, es ist unglaublich, wie viele Rückmeldungen ich schon bekommen habe." Auch die heutige Gemeinderatssitzung werde plangemäß stattfinden, versichert er. Wenn auch unter Polizeischutz. Denn nachdem er den Vorfall noch am Dienstagabend zur Anzeige gebracht hat, werden sowohl Uniformierte, als auch Beamte in Zivil den Bürgermeister und das Gemeindeamt im Blick behalten.