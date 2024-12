Seiten gewechselt: Ex-Polizeisprecher tritt nun für die ÖVP an

Roman Hahslinger hat die Seiten gewechselt. War der ehemalige Wiener Polizeisprecher jahrelang als geschäftsführender Gemeinderat für die SPÖ tätig, so wird er bei den Gemeinderatswahlen am 26. Jänner 2025 für die Volkspartei in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) an den Start gehen.