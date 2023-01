Neue Regeln für die Fischerei am Neusiedler See

Der Sommer 2022 stellte eine Zeitenwende für die Fischerei am Neusiedler See dar. Aufgrund der Hitze und des historisch niedrigen Wasserstands setzte ein Fischsterben in Europas größtem Steppensee ein. Die elf verbliebenen pannonischen Berufsfischer sahen ihre Existenz gefährdet; sie lösten als Konsequenz den Fischereiverband Neusiedler See Ende Oktober 2022 auf.

Seither wurden keine neuen Fischereikarten für den Neusiedler See ausgestellt, denn dafür war bisher der Berufsfischerverband zuständig. Ein Zustand der Gesetzlosigkeit griff um sich: „Die Schwarzfischerei hat in den letzten Wochen rasant Fahrt aufgenommen“, berichtet Matthias Grün von der Esterhazy Stiftung. Ihr gehören rund 75 Prozent der Fischereireviere am Neusiedler See.