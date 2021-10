Schwämme im Boden und Bäume bringen Abkühlung

Mit viel Aufwand und Technik kämpfen Städte gegen die steigende Hitze im Sommer an. Die Herausforderung, in der verbauten Altstadt durch Bäume das Mikroklima zu verbessern und schattige Rastplätze zu schaffen, hat Waidhofen angenommen. Mit revolutionärer Technik wurden in der Vorwoche vier recht stattliche Stadtbäume gepflanzt.

An der Schnittstelle der beiden Altstadtplätze nahe dem Rathaus wurden am Freisingerberg eine Amerikanische Gleditschie und drei Birnenbäume an den im Sommer mit großem Aufwand vorbereiteten Stellen gepflanzt.