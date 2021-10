Polizei vermutet illegales Lagerfeuer als Auslöser für Waldbrand

„Spätestens mit der Dämmerung beginnen wir dann mit Aufklärungsflügen“, schildert Spitzer. Flugzeuge oder Drohnen mit Wärmebildkameras suchen das Gebiet nach Glutnestern ab. „Das ist sehr wichtig, weil viele dieser Nester mit freiem Auge nicht sichtbar sind.“

Dass die enormen Dimensionen des Brandes zunächst nicht erkennbar waren, erzählt Feuerwehrmann Daniel Steiner, der seit Montag im Einsatz war. "Es hat auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Waldbrand in unwegsamem Gelände ausgesehen, bei Einbruch der Dunkelheit ist dann aber schon klar geworden, dass die Situation schlimmer wird", erinnert er sich. "Am nächsten Morgen hatte sich die Lage massiv zugespitzt. Das Ganze hat ein Ausmaß überschritten, mit dem anfangs niemand gerechnet hätte."

Freiwillige Helfer

Dankbar ist Bezirkskommandant Huber für das Entgegenkommen zahlreicher Dienstnehmer bei der Freistellung der freiwilligen Helfer. Mitunter opfern diese aber sogar Urlaubstage, um vor Ort sein zu können. "Sehr geholfen hat uns in diesem Fall, dass der Dienstag ein Feiertag war und daher viele den Fenstertag am Montag auch frei genommen hatten", weiß Daniel Steiner. "In einer normalen Arbeitswoche wäre alles noch wesentlich schwieriger geworden."

Unterstützt wird die Feuerwehr durch vier Hubschrauber der Flugpolizei, die durch ein spezielles Lasthakensystem bis zu 680 Liter Wasser pro Flug transportieren können. Alleine am Montag und Dienstag absolvierten sie 282 Löschflüge.

Bergrettung hilft mit

Die Bergrettung stand am Donnerstag mit rund 50 Mann aus ganz Niederösterreich sowie 7 Kraftfahrzeugen im Einsatz. "Nochmal so viele sind aus den Gebieten Süd, Mitte und West in Reservebereitschaft", betonte Landesleiter Matthias Cernusca. Der Unterstützungseinsatz reicht von der Sicherung im Steilgelände, über die Wegfindung, Gelände- und Glutnestererkundung bis hin zu Rettungstruppen im Falle einer Verletztenbergung im Felsen. "Außerdem wird auf die Erfahrung, Einschätzung und Geländekenntnis der Bergrettung vertraut“, so die Einsatzleitung in Reichenau. "Besondere Vorsicht ist auf die Hitzeunbeständigkeit des Bergematerials zu legen."