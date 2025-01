Finanzskandal an HTL-Mödling: Wohnheim vor dem Aus, Neubau gefährdet

Über den Verein wurde am 22. Jänner am Landesgericht Wiener Neustadt das Konkursverfahren eröffnet. Ein leitender Mitarbeiter wurde als mutmaßlich Verantwortlicher für die Misere nach Bekanntwerden des Falles suspendiert, das Landeskriminalamt NÖ und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der Untreue .

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Pleite aber auch weitreichende Folgen für den Schul- und Hortbetrieb an der HTL. Aufgrund der Zahlungsunfähigkeit droht dem Schülerheim bereits kommende Woche das Aus. Über 150 Schülerinnen und Schüler wären davon betroffen. Und auch der Neubau von, wie es heißt, "Österreichs modernstem Bildungscampus“ mit 125 Zimmern, Seminarräumen u.v.m. steht damit auf Messers Schneide.

Schicksalstage in den Ferien

Während der Semesterferien kommende Woche entscheidet sich laut Masseverwalter Martin Beck, ob die Situation noch geglättet werden kann, oder ob die Schüler nach den Ferien ohne Heimplatz da stehen. „Es gibt gerade den Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen. Eine Entscheidung, ob das Schülerheim weitergeführt werden kann, steht aber noch aus“, sagt Beck.

Der Masseverwalter will im Sinne der vielen betroffenen Jugendlichen versuchen zu retten, was zu retten ist. Noch fehlen ihm aber wichtige Unterlagen und Informationen, was die Finanzgebarung des zahlungsunfähigen Vereins betrifft. Auch der suspendierte Verwaltungsleiter war bisher nicht in der Lage, zur Aufklärung beizutragen. Aus gesundheitlichen Gründen gibt es bisher keine Stellungnahme von ihm, bestätigt Beck.