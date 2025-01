130.000 Euro weg: Kripo ermittelt an der HTL Mödling

Auf schriftliche Anfrage des KURIER am 10. Jänner bei der Bildungsdirektion NÖ antwortete Sprecherin Susanne Schiller: "Zu Ihrer Anfrage betreffend einer möglichen Veruntreuung von Geldern an der HTL Mödling, muss ich Ihnen mitteilen, dass die Bildungsdirektion zu laufenden Ermittlungen keinerlei Auskünfte geben kann.“

Laut der internen Prüfung und Revision der Schulbehörde sollen mindestens 129.000 Euro von den Konten eines Sozial- und Fördervereins der Schule verschwunden sein. Verantwortlich für die Gelder zeichnete der Verwaltungsleiter. In einem Mail an das gesamte Lehrerkollegium informierte der Direktor die Belegschaft diese Woche über die Finanzaffäre.

Lehrerschaft informiert

"Ich möchte sie darüber in Kenntnis setzen, dass das Büro des Verwaltungsleiters vorläufig geschlossen bleibt. Nach einer angeordneten Überprüfung habe ich als Dienststellenleiter die Verpflichtung wahrgenommen und eine Meldung an die Bildungsdirektion veranlasst. Die Behörden haben umgehend reagiert und eine vorläufige Suspendierung ausgesprochen“, so Sauerzopf in dem Mail.