Schüler legten Brand im Schulzentrum von Hollabrunn

Es war in den frühen Morgenstunden am 26. September, als die Einsatzkräfte gegen 5.30 Uhr zu dem verheerenden Feuer ins Schulzentrum in der Kornhergasse gerufen wurden. Das Feuer hatte an mehreren Stellen im Bereich einer Müllinsel an der Bachpromenade seinen Ursprung genommen und sich über die Fassade auf das Schulgebäude, in dem die Mittelschule, das Polytechnikum und die Musikschule untergebracht sind, ausgebreitet.

Die Feuerwehr Hollabrunn startet sofort einen massiven Löschangriff und brachte die Drehleiter für weitere Löschmaßnahmen in Stellung. Gleichzeitig wurde von Seite der Schmiedgasse ein Löschangriff im Inneren des Gebäudes vorgenommen. Weitere Wehren aus dem Abschnitt wurden alarmiert.

Betroffen war auch der Chemiesaal der Mittelschule. Dort musste die Schadstoffgruppe der Feuerwehr 60 Behälter mit Kleinmengen unterschiedlichster Stoffe und Chemikalien, die für den Unterricht benötigt wurden, aus dem Objekt an einen gesicherten Abstellplatz bringen.

In der Schule wurden Lager- und Unterrichtsräume, WCs aber auch die Musikschule teils schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Sanierungsarbeiten nahmen mehrere Wochen in Anspruch.