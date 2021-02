Schüler, Eltern und 100 Bäume demonstrieren für mehr Klimaschutz

In Niederösterreich ist der Treibhausgas-Ausstoß sogar noch immer so hoch wie 1990. Hauptverursacher ist der Verkehr. Dieser ist im Vergleich zu 1990 um 73 Prozent angestiegen. Der durchschnittliche Treibhausgas-Ausstoß pro Kopf in Niederösterreich ist um 16 Prozent höher als jener von ganz Österreich.