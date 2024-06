Effektiver als jedes Medikament: 10.000 Schritte am Tag

Länger als ein Jahrzehnt werden die Schrittewege von der Initiative "Tut gut“ in NÖ bereits organisiert. Über 1.100 Kilometer werden angeboten. Regelmäßig und beständig, "so wie das Zähneputzen“, soll die Bewegung in den Alltag der Landsleute integriert werden, wünscht sich Schleritzko beim Auftakt der Kampagne in der Gemeinde Kapelln , wo sich der geografische Mittelpunkt Niederösterreichs befindet.

Im Rahmen der heurigen Ganzjahreskampagne „Den inneren Schweinehund besiegen“ mit landesweiten Workshops, Aktionen und Motivationsvorträgen werden die Schrittewege nun besonders in den Blickpunkt gerückt. In einer Umfrage unter 1.500 Bewohnern in den 450 „Gesunden Gemeinden“ in NÖ gaben 75 Prozent der Befragten an, die Schrittewege zu kennen und auch schon ausprobiert zu haben.

Beliebtester Weg

Es wurden auch die beliebtesten Wege abgefragt. Dabei ging der Weg in Mistelbach als Erstplatzierter hervor, es folgten Lunz/See, Göstling, Kirchberg/Pielach und Baden. Besonders geschätzt werde an den Wegen die Wohnortnähe sowie die Einfachheit und die Einbettung in die Natur, so Alexandra Pernsteiner–Kappl.