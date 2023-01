Forschung: Das sind die fatalen Folgen von zu wenig Bewegung

Die gesundheitsfördernden Wirkungen sowohl von ausdauernden Beanspruchungen als auch von Krafttraining sind wissenschaftlich gesichert. Für das Verständnis der Myokinwirkungen sollten diese im Zusammenhang mit der schon länger wissenschaftlich gesicherten endokrinen Wirkung (Beeinflussung des Hormonsystems) der Fettzellen betrachtet werden. Fettzellen schütten eine Reihe von Stoffen aus, die als Adipokine zusammengefasst werden. Die meisten Adipokine führen zu einer chronischen Entzündung, welche für die Entstehung von Inaktivitätskrankheiten wie z.B. Demenz, Brustkrebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich gemacht wird.

Gibt es gutes und schlechtes Fett?

Fett ist nicht gleich Fett. Subkutanes Fett ist ein unter der Haut befindliches Fett, das bei Frauen und Männern unterschiedlich verteilt ist. Es ist selbst in größeren Mengen nach heutiger Kenntnis unschädlich. Das im Bauchraum eingelagerte viszerale Fett und Fetteinlagerungen in der Leber und in der Muskulatur sind hingegen Quellen chronischer Entzündungen sowohl im Fettgewebe als auch systemisch.

Dieser fatalen Reaktionskette wirken Myokine entgegen. Über direkte Effekte auf die betroffenen Organe und die Minderung von viszeralem Fett bei ausreichender körperlicher Aktivität wirken sie chronischen Entzündungen entgegen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Erwachsene jede Woche mindestens zweieinhalb bis fünf Stunden moderate körperliche Aktivität und zusätzlich zweimal pro Woche ein gezieltes Krafttraining.