Mythos: Bauchtraining reduziert Bauchspeck

Rund ums Thema Abnehmen ranken sich so einige Mythen. So hält sich beispielsweise die Annahme hartnäckig, dass man sich mit täglichen Sit-up-Sessions und ein wenig Durchhaltevermögen einen flachen Bauch „antrainieren“ kann. Aber stimmt das überhaupt?

Bauchtraining hilft nicht gegen Bauchfett

Leider ist das Abnehmen an bestimmten Stellen nicht so einfach, wie wir es gerne hätten. Fettabbau an bestimmten Körperstellen funktioniert deshalb nicht, weil dieser genetisch und hormonell bedingt unterschiedlich ist. Sprich: Bauchtraining hilft nicht gegen Bauchspeck. Wer abnehmen will, muss mehr Energie ausgeben als einnehmen. Aber Vorsicht: Eine reine Diät killt Ihr Abnehmziel. Der Grund: Ihr Körper würde zur Energiegewinnung vermehrt auf Muskel- statt auf Fettmasse zurückgreifen. Und damit verlieren Sie nicht nur tragende Substanz, sondern schwächen auch einen großen Treiber Ihrer Fettverbrennung. Schwindet die Muskelmasse, sinkt Ihr Grundumsatz. Das ist grob gesagt die Energie, die Ihr Körper in Ruhe verbraucht.

BMI als Richtwert unzureichend

Als übergewichtig gilt, wer einen Body Mass Index (BMI) von über 25 hat. Lassen Sie sich davon aber nicht in die Irre führen: Der BMI ist nämlich eine unzureichende Größe, um zu bestimmen, ob jemand übergewichtig ist. Dieser Wert gibt keine Auskunft darüber, ob Sie viel oder wenig Muskel- bzw. Fettmasse haben.